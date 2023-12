Skilifte in San Bernardino nehmen am Mittwoch Betrieb wieder auf 

Wie die San Bernardino Swiss Alps AG in einer Mitteilung schreibt, werden die seit Jahren stillgelegten Skilifte im Gebiet Confin in San Benardino am Mittwoch ihren Betrieb wieder aufnehmen – ein Jahr früher als ursprünglich vertraglich mit der Gemeinde vereinbart. «Dazu hat das Bundesamt für Verkehr am vergangenen Freitag nach eingehenden Prüfungen die letzten notwendigen Bewilligungen erteilt», heisst es. Das Gebiet bestehe aus insgesamt 45 Kilometer Pisten. Die Anlagen wurden im August dieses Jahres gekauft. Seither seien sie komplett renoviert worden.

«Die Anlagen haben wir renoviert und eine Reihe von modernen Steuerungen eingebaut», wird Niccolò Meroni, Betriebsleiter und Marketingdirektor von San Bernardino Swiss Alps, zitiert. Natürlich spreche man dabei über Anlagen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber: «Es ist wichtig, dass alle darauf vorbereitet sind und wissen, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis alles neu ist und die maximale Leistung erreicht wird.»