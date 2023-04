Volles Osterprogramm in Val Bregaglia

Am Samstag geht es in Coltura beim Palazzo Castelmur weiter. Hier gilt es, ab 10 Uhr die Miss Bregaglia an der Viehschau zu wählen. Ab 14 Uhr führt dann Alberto Giovanoli vor, wie man einen «gerlo» – einen traditionellen Holzweidenkorb – herstellt. Anschliessend laden die Bergeller Landwirte im Garten des Palazzo zu einem Fest ein. Wer den Tag lieber ganz der Kunst widmen möchte, kann dies bei einem Rundgang auf den Spuren Giacomettis und einem anschliessenden Malworkshop mit dem Thema «Verbindungen» inspiriert von Augusto Giacometti tun. Die neue Ausstellung in der Sala Viaggiatori zum Thema «Castasegna unter Strom» wird in Castasegna eröffnet. Und in Bondo wird ein erster Einblick in die Planung der Biennale 2024 gewährt.