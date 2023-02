Mann will in Chur zwei Schülerinnen vom Schulareal weglocken

Vor dem Schulhaus Quader auf der Quaderwiese in Chur kam es am Donnerstagmittag zu einem Vorfall. Ein Mann forderte zwei Mädchen dazu auf, mit ihm mitzugehen. Er wollte ihnen etwas kaufen und danach Fotos mit ihnen machen. Dies bestätigt Ursina Patt, Direktorin der Stadtschule Chur, am Freitag gegenüber TV Südostschweiz. Die beiden Oberstufenschülerinnen der siebten Klasse hätten richtig reagiert, «Nein» gesagt und seien dann ins Schulhaus zum Klassenlehrer gegangen, so Patt. Dieser habe daraufhin die Schulleitung informiert.