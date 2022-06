Schutzhund nach Kampf mit Wolf tot

In den ersten Tagen der Alpsaison sind auf der Stutzalp bei Splügen im Rheinwald drei Wölfe in ein Schafgehege eingedrungen. Dabei haben sie vermutlich einen Herdenschutzzaun übersprungen. Der Angriff auf die Schafherde in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gemäss dem Pächter der Stutzalp, Philipp Jacobi, von einem lokalen Jäger mit einem Nachtsichtgerät gefilmt. Jacobi sagt zum Video, aus dem eine Sequenz dieser Zeitung vorliegt: «Damit ist dokumentiert, dass die Herdenschutzhunde exzellent arbeiten.» Erkennbar ist, dass ein Schutzhund einen Wolf sofort angreift.