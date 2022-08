Schau in den Himmel und wünsch dir was

«Die meisten Menschen, die Sternschnuppen beobachten wollen, nehmen sich zu wenig Zeit», so Joos. Er empfiehlt darum: «Man muss sich wirklich viel Zeit nehmen und mit einer Decke nach draussen gehen.» Am besten eignen sich dabei höhere Lagen wie Berge, weil es dort dunkler ist. «Dann legt man sich auf die Decke und schaut in den Himmel.» So habe man gute Chancen, etwas zu entdecken. Ein bisschen Glück gehört jedoch auch dazu: Manche Menschen können eine Minute in den Himmel schauen und schon würden sie etwas entdecken. Bei anderen hingegen dauere es etwas länger, bis sie eine Sternschnuppe am Himmel vorbeiziehen sehen. Joos ist jedoch überzeugt: «Wer sich wirklich genug Zeit nimmt, der wird die Schönheit des Nachthimmels erkennen können.»