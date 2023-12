Szenen einer Wiedergeburt

Es ist kühl bei der Talstation des Skigebiets Confin in San Bernardino, hier versteckt sich die Sonne noch hinter dem Berg. Der Parkplatz ist gut besetzt, die meisten Kennzeichen stammen aus Graubünden und dem nahen Tessin, eine gute Portion auch aus Italien. An der Fassade prangt – brandneu – das Logo der San Bernardino Sport Arena. Baumaschinen sind noch vor Ort und hie und da zeugen am Boden noch Übrigbleibsel von den jüngsten Arbeiten. Kaum erstaunlich. Eigentlich erst für die nächste Wintersaison vorgesehen, wurde am 22.