Sam und Jamila machen sich bald auf den Weg nach Graubünden

Gemäss Plan soll die Bärenambulanz am Mittwoch von Nordmazedonien aus starten und nach Griechenland fahren, um dann offiziell in die EU einreisen zu können. Anschliessend führe der Weg des Transporters über Wasser. Mit der Fähre gehe es vom griechischen Hafen in Igoumenitsa nach Bari in Italien, um von da auf dem Strassenweg in die Schweiz zu fahren.