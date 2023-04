Hoffen und Bangen nach Rutsch im Niderental

Die Hiobsbotschaft erreichte den Hüttenwart des «Naturfründehuus Mettmen» am Karfreitag. «Kurz vor 18 Uhr wurde mir mitgeteilt, dass unsere Zufahrt, die Strasse durchs Niderental, gesperrt werden musste», sagt Andreas Zimmermann. Ein Anwohner habe auf der Höhe der im Jahre 2021 sanierten Rutschfläche Wagenrunse in der Niderenstrasse Risse festgestellt», sagt Zimmermann. «Die Strassensperrung kommt zum schlechtesten Zeitpunkt. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen.»