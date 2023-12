Herzlichen Glückwunsch: Radio Südostschweiz feiert den 35. Geburtstag

Jedes Jahr wird Geburtstag gefeiert, aber den 35. Geburtstag feiert man nur ein einziges Mal. In all der Zeit waren unzählige Menschen bei Radio Südostschweiz zu Gast. Ernste Themen wurden von mehreren Perspektiven durchleuchtet, über Sport diskutiert und tränenreich gelacht. Wir haben für euch ein Paar Impressionen herausgesucht, um die Bündner Radiozeit gemeinsam mit euch Revue passieren zu lassen. In diesem Sinne: alles Gute und Liebe zum 35. Geburtstag und auf viele weitere Jahre Radiogeschichte, die noch folgen werden.