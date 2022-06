Roberto Blanco und Stefan Büsser warten auf euren Hüftschwung

Auch die Schlagerparade kam pandemiebedingt zwei Jahre lang zu kurz. Heuer steht deshalb extra viel Schlager auf dem Programm – rechtzeitig zum 25-Jahr-Jubiläum des Anlasses. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, fehlt auch der Ehrengast am Jubiläum nicht: Am Samstag, 24. September, wird Schlagerlegende Roberto Blanco den Besucherinnen und Besuchern einheizen. Den Abschluss am Samstagabend geht übrigens auch auf das Konto eines bekannten Namens: Stefan Büsser wird mit DJ Tommy bis um 4 Uhr am Morgen die berühmte Schlagerparty schmeissen.