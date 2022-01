Richter brummt «Königen der Strasse» 14 Monate auf

Die Motoren brummen. Die beiden Autos stehen still. Mitten auf der Autobahn. Mitten in der Nacht. «Nach dreimal Hupen geht es los», ruft Ralf aus dem Fenster. Er sitzt hinter dem Steuer eines VW Golf, ausgeliehen von seiner Mutter. «Hupst du?», fragt Giulio (beide Namen geändert). Ralf drückt dreimal auf die Hupe und dann aufs Gaspedal – und zwar so richtig.