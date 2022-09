Regierung will definitiven Entwässerungsstollen in Brienz

Die gute Nachricht sei, dass sich die Rutschung im Bereich des Sondierstollens verlangsamt habe, sagt Maissen. Erste Erkenntnisse im Sondierstollen unter dem westlichen Teil der Rutschung Brienz zeigten, dass die Wasserdrücke tatsächlich reduziert werden könnten und sich die Rutschung so verlangsame. Der Sondierstollen sei allerdings erst seit Kurzem in Betrieb, weshalb diese ersten Erkenntnisse noch überprüft werden müssten, so Maissen. Was allerdings bereits bestätigt ist: Ein Entwässerungsstollen bietet Chancen, die Rutschung Brienz nachhaltig zu sanieren. Damit wurden die Erwartungen von 2021 noch übertroffen. Damals rechnete Projektleiter Josef Kurath vom Tiefbauamt Graubünden im Frühjahr 2023 mit ersten Erkenntnissen.