Strassenblockade am WEF ist nicht auszuschliessen

Gegen das bevorstehende Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) – 16. bis 20. Januar – soll demonstriert werden. Diverse Organisationen rufen über soziale Netzwerke zum Protest auf und mobilisieren für eine Teilnahme. Zum einen ist bei der Gemeinde Davos ein Gesuch der Juso Graubünden für eine Kundgebung am 15. Januar auf dem Davoser Rathausplatz eingegangen. Zum anderen liegt ein Antrag des «Strike-WEF»-Kollektivs für eine Protestwanderung vor. Diese soll vom 14. Januar von Küblis aus zunächst nach Klosters führen und am 15. Januar in Davos enden.