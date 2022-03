Pilz im Holz viel schlimmer: Beliebtem Steg droht Abriss

Man könnte ihn den kranken Mann am Obersee nennen – in Anlehnung das geflügelte Wort vom Bosporus. Gemeint ist der Holzsteg zwischen Rapperswil und Hurden. Zarte 20 Jahre jung wurde die Fussgängerbrücke letztes Jahr. Sie ist beliebt bei Einheimischen wie Gästen. Anno 2006 pilgerte der Bundesrat in corpore über die preisgekrönte Konstruktion, die neben ihrem praktischen Wert als Naherholungsobjekt auch an die historischen Verbindungswege über den Obersee erinnert.