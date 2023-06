Kantonspolizei stellt ein Kilo Drogen sicher

Im Auto von drei 22-jährigen Männern wurden am Dienstagabend bei einer Strassenkontrolle in Pian San Giacomo durch einen Betäubungsmittelspürhund insgesamt 950 Gramm Haschisch und Marihuana aufgespürt, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die Betäubungsmittel seien in Spanien erworben und via Italien in die Schweiz eingeführt worden. Nun werden sie wegen Betäubungsmitteldelikten und der Fahrer zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht, heisst es weiter. (red)