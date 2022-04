Parkhaus Arcas muss saniert werden

Das vor 46 Jahren erbaute Parkhaus Arcas sei aufgrund der Nähe zur Altstadt sehr beliebt, teil die Stadt Chur mit. Über die letzten Jahre wurde vieles an der Anlage instand gesetzt. Trotzdem muss es nun saniert werden. Die Sanierungsarbeiten starten am 2. Mai und werden etwa acht Monate in Anspruch nehmen, wie es heisst. Während der kompletten Bauzeit stehen der Öffentlichkeit keine Parkplätze zur Verfügung, für Dauermieter konnte eine Übergangslösung gefunden werden. Im Rahmen der Arbeiten werden auch die Molokanlagen instand gesetzt. Der Velo- und Mofabereich sowie die öffentlichen Toilettenanlagen bleiben jedoch durchgehend öffentlich nutzbar und auch die Fussgängerverbindung Arcasplatz bis Plessurquai bleibe offen.