Das Opfer einer Schlägerei will nicht auch Täter sein

An einem Augusttag im Jahr 2020 ist es in der Nähe des Bahnhofs Ziegelbrücke kurz vor Mitternacht auf Glarner Boden zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern gekommen, die für einen von ihnen fast tödlich geendet hätte. Er war von den beiden andern mit Fäusten, Fusstritten und mit einem Golfschläger traktiert worden, unter anderem am Kopf. Der damals 30-jährige Mann musste mit der Rega ins Kantonsspital St. Gallen geflogen werden. Laut der Glarner Staatsanwaltschaft bestand eine akute Lebensgefahr.