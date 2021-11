Nun rückt der Booster in den Vordergrund

Aktuell befinden sich in Graubünden 1182 Personen aufgrund einer Covid-Erkrankung in Isolation. So viele wie noch nie in dieser Pandemie. Gleichzeitig steigen auch die Hospitalisierungszahlen langsam wieder an. Aktuell sind 32 Personen im Spital, 13 mehr als vor einer Woche. Möglicherweise hatten diese Zahlen auf die neusten Impfzahlen einen Einfluss. Feststeht: In Graubünden stieg in der nationalen Impfwoche die Anzahl der Erstimpfungen im Vergleich zu den Vorwochen – wenn auch auf tiefem Niveau – deutlich an.