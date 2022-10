«Null, nichts, keinen Rappen»

In einer Woche findet auf der Oberen Au das zweite Big Air Chur statt. An der Premiere vor einem Jahr lockte der Anlass rund 30’000 Menschen an. Seither hat es neben Lob auch Kritik gegeben: wegen der aktuellen Energiesituation und fehlender Transparenz seitens der Stadt zu den Finanzen. Wolfgang Sahli, Verwaltungsratspräsident, und René Götz, CEO der Veranstalterin First Event AG, haben Verständnis für die offenen Fragen. Es gehe aber alles mit rechten Dingen zu, sagen sie im Zoom-Interview.