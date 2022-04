Nino Schurter tritt zum Heimrennen an

Kaum ist die Mountainbike-Saison gestartet, dreht sich auch in Chur alles um den Sport. Von Freitag bis Sonntag findet das City Event ÖKK Bike Revolution statt, an dem Profis sowie Breitensportler zu diversen Rennen antreten. «Durch die Altstadt führt die einzigartige Cross-Country-Strecke nach wenigen Metern auf knackige Trails, die den Athletinnen und Athleten alles abverlangen werden», schreiben die Veranstalter auf der Webseite.

Zum Highlight des Bike-Events zählt das Rennen am Sonntag, bei dem die Profis gegen den Weltmeister und Lokalmatador Nino Schurter antreten werden. Ausserdem finden Bike-Fans in der Innenstadt alles, was ihr Herz höherschlagen lässt; von Kinderspielen über Ausstellungen von Ausrüstern bis hin zu persönlichen Begegnungen mit den Profis. Dies schrieb die Stadt Chur in einer Medienmitteilung. Bereits heute stehe zudem ein Pumptrack auf dem Stadtbaumgarten-Areal vor dem Jugendtreff, der öffentlich zugänglich sei.

Der Bike-Anlass in Chur ist Teil der Schweizer Rennserie ÖKK Bike Revolution, deren Auftakt im Tessin stattfand. Das Finale der dreiteiligen Serie geht Ende September in Huttwil über die Bühne. (red)

Und so sieht das ganze Programm in Chur aus:



Samstag, 23. April 2022

08.30 – 14.50 Uhr: Kidsrennen

15.30 Uhr: Start Amateure/Masters

17.30 Uhr: Start Fun Kategorien



Sonntag, 24. April 2022

08.30 Uhr: Juniorinnen & Junioren

12.15 Uhr: Elite Frauen

14.15 Uhr: Elite Männer

bis 17.00 Uhr: Festbetrieb auf dem Theaterplatz