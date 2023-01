Langes Anstehen für Silvesterparty in Churer Stadthalle sorgt für Unmut

«Drei, zwei, eis… es guats Neus!» Diesen Satz in der Warteschlange vor der Churer Stadthalle zu hören, war eigentlich nicht der Plan einer Leserreporterin, die anonym bleiben will. Jedoch kam es genau so. Sie wollte den Jahreswechsel an der grossen Silvester-Bang-Party in der Stadthalle in Chur feiern, wie sie erzählt. Gegen 22.30 Uhr kam sie vor dem Gelände an, und dann begann das lange Warten. Erst rund 30 Minuten nach Mitternacht wurde sie in die Stadthalle reingelassen. Den Jahreswechsel musste sie während des Anstehens in der Warteschlange feiern. So ging es nicht nur Lara.