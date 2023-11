Zivilschutz will Offiziere künftig besser schulen

Feuer am Waldrand trotz Trockenheit, Bauschutt, der in der Wiese entsorgt wird, und Zivilschützer, die für einen Landwirt Arbeiten übernehmen, die mit ihrem Wiederholungskurs nichts zu tun haben. Es ist offenbar einiges schiefgelaufen bei einer Übung des Zivilschutzes im Juni auf einem Hof in Rüeterswil in der Gemeinde Eschenbach («Linth-Zeitung» vom 6. Juli).