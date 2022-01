Nach Hirschtaucher fordert Jagdinspektor einen Zaun

Laut einer Leserreporterin, welche die Aktion in einem Video festhielt, fallen oft Tiere in diesen Wasserkanal. Auch dem zuständigen Wildhüter ist ein ähnlicher Fall aus dem Jahr 2017 bekannt. Damals gerieten circa fünf Hirsche gleichzeitig in den Kanal. In Zusammenarbeit mit der Firma Repower AG, die für den Kanal zuständig ist, konnten bis auf einen alle Hirsche gerettet werden. Arquint ist der Meinung, dass man solche Vorfälle mit einem Zaun um den ganzen Bereich des Wasserkanals verhindern könnte. Der Mühlbach am Unfallort sei über eine längere Strecke kanalisiert und weise daher keine natürlichen Ufer auf. «Für Wildtiere ist es nicht möglich, diesen Abschnitt des Kanals wieder selbstständig zu verlassen.»