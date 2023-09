Das Ziel der Gleschterkarawane ist Maloja

Die vierte Ausgabe der von Legambiente und Cipra Italia organisierten Gletscherkarawane kommt ins Engadin und Bergell. Mit einem Informationsabend am 7. September in Maloja, einer internationalen Tagung am 8. September in Salecina und einer Veranstaltung am 9. September am Morteratsch-Gletscher werde auf den Schwund der Gletscher in den Alpen aufmerksam gemacht, schreibt das Ferienzentrum Salecina in einer Mitteilung.