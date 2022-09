Mit der Südostschweiz ans Prättigauer Alp Spektakel

Kühe, Käse und mehr – am Prättigauer Alpspektakel gibt es viel zu entdecken. Mehrere Programmpunkte stehen gemäss der Webseite des Veranstalters am Wochenende vom 8. und 9. Oktober in Seewis an. So werden am Alpabzug mit Blumen geschmückte Kühe, Ziegen und Schafe ins Dorf getrieben. Am Alpkäse-, Spezialitäten- und Handwerkermarkt bieten regionale Produzentinnen und Landwirte ihre Produkte an. Über 40 Marktstände werden im Dorf aufgestellt, zudem wird das Marktareal von Musikerinnen und Musikern unterhalten.