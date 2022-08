Millimeterarbeit mitten in der Nacht

Es dauert noch knapp zwei Monate, bis Ende Oktober der Geruch von frischem Popcorn durch den Kino-Neubau in Chur West weht. Das Blue Cinema hat in den vergangenen Tagen einen wichtigen Schritt in Richtung Eröffnung gemacht: Die Passerelle zwischen dem Kino und dem Einkaufscenter City West wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag montiert. «Ein unerlässlicher Teil dieses Projekts», beschreibt Werner Baumann, Bauleitung der Domenig Architekten, die Montage.