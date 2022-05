Mann schwebt weiter in Lebensgefahr

Der 32-Jährige, der am Samstagabend bei der Flucht vor der Polizei in Näfels schwer verletzt wurde, schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wie der leitende Glarner Staatsanwalt Patrick Fluri am Montagnachmittag erklärte, lagen ihm zu diesem Zeitpunkt keine neuen Informationen zum Gesundheitszustand des 32-Jährigen vor. Fluri konnte aber bestätigen, dass der Mann von einer Kugel schwer verletzt wurde. Mehrere Polizisten hatten das Feuer eröffnet. Zunächst war nicht ausgeschlossen worden, dass er erst bei einem Unfall mit seinem Fluchtauto die schweren Verletzungen erlitt (Ausgabe vom Montag).