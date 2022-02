Mann bedroht eine Beamtin per Telefon und wird verurteilt

Ein Mann aus Glarus Süd soll im August 2016 einer Kantonsangestellten mit dem Tod gedroht haben. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sagte er am Telefon: «Wenn ich Sie gseh uf de Strass, denn erschüss ich Sie.» Der 67-Jährige bestritt dies auch vor Gericht. Vielmehr will er in diesem Telefonat gesagt haben: «Ich gehe zur Presse und mach Sie fertig.» Hat die Beamtin den Mann am Telefon also komplett falsch verstanden? Ein Missverständnis schliesst das Glarner Strafgericht allerdings aus. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Urteil hervor.