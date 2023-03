Am Zuozer Chalandamarz-Kompromiss scheiden sich die Geister

Wunderschöne Chalandamarz-Bilder waren in diesen Tagen aus dem Engadin zu sehen: die Umzüge der Kinder, das Peitschenknallen, die grossen Glocken, die farbigen Papierblumen. «Cun zampuogns, talocs e s-chellas, giain per nos Chalandamarz», heisst es in einem beliebten Chalandamarz-Lied. Zampuogns, talocs, s-chellas, das sind Glocken in verschiedenen Grössen. In allen Engadiner Gemeinden – mit Ausnahme von Zuoz – dürfen sowohl Buben als auch Mädchen Glocken beim Umzug tragen.