Sur En wird für zwei Wochen zu einem magischen Ort

Mit «Faszinaziun Lichterwald» möchte Art Engiadina eine Lücke im Eventkalender schliessen. «Die Ferienregion Engadin Scuol Zernez verfügt im Winter über ein vielseitiges Angebot an Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten, Kunst- und Kulturprojekte gibt es in der kalten Jahreszeit jedoch nur selten, insbesondere im Freien», heisst es in einer Medienmitteilung. Angeregt durch den grossen Erfolg vom «Zauberwald Lenzerheide» sowie vom «Zauberpark» am Flughafen Zürich sei die Idee entstanden, ein Schauspiel von Lichtern und Farben auch im Unterengadin zu realisieren. «Die wild-romantische Landschaft von Sur En bietet die ideale Plattform für einen solchen Anlass», zeigen sich die Organisatoren überzeugt. Der Verein «Art Engiadina» setzt sich für die Förderung von Kunst und Kultur im Unterengadin ein. Art Engiadina zeichnet ebenfalls verantwortlich für das jährlich im Juni stattfindende internationale Holz- und Steinbildhauer-Symposium sowie für den damit zusammenhängenden Skulpturenweg in Sur En. Auf der Internetseite von «Fascinaziun Lichterwald» weisen die Organisatoren darauf hin, dass der Stromverbrauch für den Anlass mit sechs Kilowattstunden minimal sei und Stromkosten von 80 Franken für die gesamte Eventdauer anfallen werden. (fh)