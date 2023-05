Selbstunfall in einer Tiefgarage

Der 26-Jährige kollidierte am Dienstagabend auf seiner Fahrt in Richtung Ausfahrt mit einem korrekt parkierten Lieferwagen, danach mit der mittigen Säule bei der Ein- und Ausfahrt, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt. In der Steigung kam das Fahrzeug, an dem wie am Lieferwagen Sachschaden entstand, schliesslich zum Stehen. Es musste abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete beim unverletzten Fahrer eine Blut- und Urinentnahme ab, wie die Stadtpolizei weiter schreibt. Den Führerausweis ist er vorderhand los. (red)