La Punt ist bereit für den Tour-de-Suisse-Tross

Die Tour de Suisse ist das grösste Schweizer Radsportereignis des Jahres. Eine Königsetappe der Tour führt traditionell über den Albulapass nach La Punt Chamues-ch. Dieses Jahr startet sie am 15. Juni in Fiesch (VS). Am 16. Juni ist der Start zur 6. Etappe in La Punt, und die Tour führt wieder über den Albulapass nach Oberwil-Lieli (AG). Rund 800 Teilnehmer und Funktionäre sind dabei. Seit 1992 ist La Punt ein Etappenort, heuer bereits zum neunten Mal. Von Anfang an dabei war Gemeindeschreiber Urs Niederegger. «Wir erwarten etwa 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Tal», sagt er.