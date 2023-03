«Tschuggen»-Jubiläum in Arosa: Mit einem Skirennen der Natur helfen

Das «Tschuggen Grand Hotel» in Arosa, so wie wir es heute kennen, steht seit 1970. Der abgebrannte Vorgängerbau war 1929 aus dem einstigen Sanatorium Berghilf entstanden, das wiederum 1880 von den deutschen Geschwistern Herwig gegründet worden war. Trotzdem setzt die «Tschuggen Collection», wie sich die Hotelgruppe mit ihren zwei Häusern in Arosa und je einem in St. Moritz und Ascona jetzt nennt, ihr 100-Jahr-Jubiläum auf kommendes Wochenende an. Was im März 1923 passiert ist, wird bei der Ankündigung der Feierlichkeiten nicht weiter erklärt. Mit Geschichte will man sich offenbar nicht lange aufhalten, sondern lieber in die Zukunft schauen. Ein «Race for Nature» ist angesetzt. Und damit soll Geld für Klimaprojekte zusammenkommen.