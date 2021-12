Klage gegen Quadronis Anwalt abgewiesen

Die SRF1-Sendung vom 4. Dezember 2019 warf hohe Wellen. Die Dokumentation mit dem Titel «Der Preis der Aufrichtigkeit» sorgte unter anderem für eine Strafanzeige des Regionalgerichtspräsidenten Engiadina Bassa/Val Müstair, Orlando Zegg, an die Adresse von Angelo Schwizer. Dieser ist der Rechtsanwalt von Adam Quadroni, der das Unterengadiner Baukartell aufgedeckt hat. Der Vorwurf Zeggs: Schwizer soll ihn als korrupten Richter dargestellt haben, der dem Baukartell angehört. Er werde seither per Briefpost und in den sozialen Medien massiv angegriffen und bedroht.