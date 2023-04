«Weil es wichtig ist, im Notfall helfen zu können»

Am äussersten Zipfel Graubündens, in Müstair, hat am Samstag die Delegiertenversammlung des Kantonalverbands Bündner Samaritervereine (KVBS) stattgefunden. Vertreterinnen und Vertreter von rund der Hälfte der insgesamt 46 Samaritervereine aus Graubünden und dem Sarganserland haben die Reise über den Ofenpass auf sich genommen. In der Val Müstair ging es um Traktanden wie Finanzreglement oder Namensänderung, aber vor allem auch darum, die Geselligkeit zu geniessen.