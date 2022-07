Kanton will Beverinrudel mit Projekt managen

Es war eine Aussage, die Regierungspräsident Marcus Caduff entrüstete: Die meisten Nutztiere würden nach wie vor an Orten gerissen, an denen keine Herdenschutzmassnahmen ergriffen worden seien, hatte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Montag gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF geäussert. Caduff reagierte umgehend auf diese Aussage zum Mutterkuhriss auf der Alp Nurdagn am Schamserberg.