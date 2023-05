Mathias Fässler zu Vorurteilen über das Gefängnisleben: «Die Bilder, die man hat, stammen halt häufig aus Serien»

Am 13. und 14. Mai finden im Churer Sennhof Tage der offenen Tür statt. Die Bevölkerung hat gemäss einer Mitteilung «die Gelegenheit, das Erlebnis Sennhof kennenzulernen». Dieses Erlebnis fällt heute definitiv etwas anders aus als noch vor einigen Jahren an der selben Stelle. So ist von «Musik, Kultur, Gastronomie, Workshops und offenen Ateliers» die Rede. Vor dem Umbau diente der Sennhof noch als Gefängnis. Doch nachdem die Justizvollzugsanstalt Cazis-Tignez fertiggestellt war, wurde der Sennhof stillgelegt.