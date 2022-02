Jugendlicher wird von Lawine verschüttet und stirbt

Jugendliche aus dem Kanton Zürich verbrachten am Dienstag auf Darlux in Bergün/Bravuogn einen Skitag. Es war abgemacht, dass sich die Gruppe zum Schluss des Tages bei der Mittelstation La Diala trifft. Ein 17-Jähriger fehlte und wurde telefonisch kontaktiert, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Dabei gab dieser an, dass er auf der Fahrt von der Alp Darlux von der Piste abgekommen sei und nach einem Ausweg suche. Als er nach einiger Zeit weiterhin nicht aufkreuzte, schlugen die Kollegen gegen 15.30 Uhr Alarm.