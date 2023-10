500 Jahre Freistaat Drei Bünde: Der Kanton will feiern und weiss noch nicht wie 

Einen sehr guten Grund zu feiern, gibt es im kommenden Jahr in Graubünden auf jeden Fall. Er ist sozusagen bestätigt mit Brief und Siegel vom 23. September 1524 und liegt sicher verwahrt im Bündner Staatsarchiv in Chur. Es ist die Urkunde, mit der sich die drei Bünde, die ziemlich genau dem heutigen Graubünden entsprachen, zu einem Freistaat zusammenschlossen und sich eine gemeinsame Verfassung gaben.