Golf Club Vulpera: Von der Gästeattraktion zum Volkssport

In Vulpera leben keine 60 Personen und doch gibt es hier seit 1923 einen Golfplatz. Die Anlage existiert, «weil vor 100 Jahren ein paar gelangweilte Kurgäste sich dafür einsetzten, dass sie mit kuriosen Stöcken auf kleine, weisse Bälle einschlagen durften», wie es Ruedi Nuolf in der Festschrift zu «100 Jahre Golf Club Vulpera» schreibt. Nuolf ist OK-Präsident der Jubiläumsaktionen und passionierter Golfspieler. Auch der Klubpräsident Jachen Andri Mayer wird in diesem Jahr oft mit Jubiläumsturnieren beschäftigt sein.