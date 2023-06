Johann Coaz – ein rastloser Geist und Vordenker

Johann Coaz (1822–1918) hat im 19. Jahrhundert für Graubünden und für die Schweiz eine wichtige Rolle gespielt. Er war bei der Erstbesteigung von rund 20 Bündner Bergen dabei, darunter vom Piz Bernina am 13. September 1850. Er arbeitete nach seiner Ausbildung als Forstingenieur von 1844 bis 1851 für General Dufour – dem Gründer des Eidgenössischen Topographischen Bureaus (heute swisstopo). In dieser Zeit war er für die Aufnahme von sieben Blättern der Dufourkarte in Mittelbünden und im Engadin unterwegs.