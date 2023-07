Sicherheitsrisiko: Oberhalb der Engadinerstrasse müssen Felsblöcke abgetragen werden

Zwischen Martina und Vinadi, auf der gegenüberliegenden Seite des Gemeinschaftskraftwerks Inn im Unterengadin, ragen vier aufeinander aufliegende labile Felsblöcke sowie ein absturzgefährdeter Felskopf in die Höhe. Sie können in den nächsten Jahrzehnten zum Sicherheitsrisiko für Autofahrerinnen und Velofahrer auf der Engadinerstrasse werden. Dies hätten das Tiefbauamt und das Amt für Wald und Naturgefahren frühzeitig erkannt, teilt der Kanton Graubünden mit.

Arbeiten beginnen im August

Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden im Bereich Ovella zu gewährleisten, werde die gefährliche Felsformation teilweise abgetragen beziehungsweise gesichert, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Die ersten Sicherungsmassnahmen beginnen bereits im August.

Diese Verkehrsbehinderungen stehen an:

Die Arbeiten zur Sicherung der Strasse dauern rund drei Monate und es wird zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen. So muss die bergseitige Fahrbahn während der Bauarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wird vom 7. August bis 10. Oktober auf einer Länge von rund 300 Metern einspurig geführt und mittels Lichtsignalanlage geregelt. An einzelnen Tagen sind kurze Sperrungen von maximal 15 Minuten möglich.

Felsen werden abgetragen

Vier Felsblöcke unterschiedlicher Grösse (zwischen zwei und 20 Kubikmeter) sind oberhalb der Engadinerstrasse ineinander verkeilt. Zwischen diesen Blöcken befinden sich Schwachstellen aus Schieferplatten und bereits kleinste Veränderungen können die Blöcke aus ihrer Lage bringen und zum Absturz führen, wie es heisst. Die Blöcke werden nun etappenweise abgetragen, da eine Sicherung der Formation auf Dauer nicht möglich ist.

Mit einer temporär verankerten Netzabdeckung werden die Blöcke laut Mitteilung während der Arbeiten gegen unerwartete Abstürze gesichert. Ausserdem werde in temporäres Steinschlagschutznetz angebracht, um die Strasse und die Verkehrsteilnehmenden während der Felsreinigungsarbeiten zu schützen.