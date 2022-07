Im Hochgebirge herrschen prekäre Verhältnisse

In den vergangenen Tagen lag die Nullgradgrenze in der Schweiz durchgehend auf rund 4000 Metern – oder gar höher. Ein Rekordwert wurde in der Nacht auf Montag gemessen: Da musste der Wetterballon von Meteo Schweiz bis auf 5184 Meter über Meer hochsteigen, bis der Gefrierpunkt erreicht war. Das ist höher als der höchste Schweizer Gipfel, die Dufourspitze. Sie liegt auf 4634 Metern über Meer.