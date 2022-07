Hier könnt ihr den 1. August so richtig feiern

Chur: In Chur kann die Bundesfeier auf der Quaderwiese verbracht werden. Diese beginnt um 18.30 Uhr. Geboten werden Festwirtschaft, Konzerte und der traditionelle Lampionumzug für Kinder. Um 21.45 Uhr hält Gemeinderatspräsident Jean-Pierre Menge seine Festrede.



Tschiertschen-Praden: Auf der Alp Farur wird ein reichhaltiges Bauernfrühstück angeboten. Ab 19.30 Uhr findet vor dem «Aux Losanges» ein 1. Augustapéro statt. Begleitet wird dieser mit Musik vom Berner Örgeliplausch. Um 21 Uhr startet bei Glockengeläut der Lampionumzug.



Fläsch: Die Bundesfeier findet ab 11 Uhr im «Fläscher Holz» statt. Für Festwirtschaft und Familienunterhaltung ist gesorgt. Unter Anderem betreiben Jungwinzer zu diesem Anlass eine Weinbar. Um 16.30 Uhr wird der künftige Regierungsrat Martin Bühler eine Ansprache halten.



Rheinwald: Auf dem Bodenplatz in Splügen findet ab 19 Uhr ein Apéro mit musikalischer Unterhaltung statt. Um 21.15 Uhr startet der Lampionumzug, wofür alle Kinder gratis einen Lampion erhalten. In diversen Rheinwalder Restaurantbetrieben wird Livemusik gespielt.



Pontresina: Innerhalb von Pontresina wird an verschiedenen Orten ein Programm geboten. Ab 15.30 Uhr können auf dem Rondo Vorplatz Lampions für den abendlichen Umzug gebastelt werden. Begrüssung und Festrede um 17.15 Uhr halten die Gemeindepräsidentin Nora Saratz Cazin und die TV-Moderatorin Annina Campell. Zu den Höhepunkten zählen zudem die Konzerte von Nickless und von Phenomden.



St. Moritz: In St. Moritz kann die Bundesfeier in verschiedenen Lokalitäten begangen werden. Vom Festkonzert um 11 Uhr im ­Hotel «Laudinella» bis hin zur Feier in der «Reithalle» ab 16 Uhr mit Unterhaltungskünstler Helge Schneider. Ab 21.30 Uhr findet eine Feier im «Dracula Club» statt. Der Laternenumzug um 20 Uhr wird von der Musikgesellschaft St. Moritz begleitet.



Silvaplana: In Silvaplana gibt es ab 9 Uhr ein Bauernfrühstück auf dem Plazza dal Güglia. Für den Tag geplant sind ausserdem Livemusik und ein Lampionumzug. Auch für Kinderunterhaltung wird gesorgt. Ab 21 Uhr findet anschliessend im Bootshaus am Lej Sout eine Party statt.



Samnaun: In Samnaun können tagsüber der Dorfmarkt und beispielsweise die Ausstellung der Bergbahnen und Blaulichtorganisationen besucht werden. Es gibt ein Kinderprogramm und Livemusik. Abends findet der Lampionumzug für Kinder statt und Ständerat Martin Schmid hält die diesjährige Festrede.



Surses: In Savognin beginnt die Bundesfeier um 18.30 Uhr. Es gibt Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung. Der Lampionumzug um 20.45 Uhr wird von der Musica Instrumentala musikalisch begleitet. In Bivio gibt es ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen. Um 18 Uhr wird anschliessend ein Grill- und Salatbuffet und musikalische Unterhaltung mit den Tagstein Musikanten angeboten. Die Festansprache um 20 Uhr hält Gross- und Ständerat Michael Pfäffli. Der Lampionumzug findet um 21.30 Uhr nach dem Glockengeläut statt.



Arosa: Auf dem Ochsenbühl in Arosa findet um 20.45 Uhr der Lampionumzug statt. Begleitet wird dieser durch das Glockengeläut der beiden Kirchen. Anschliessend hält Markus Lütscher aus Arosa eine Festrede und Komödiant Joël von Mutzenbecher sorgt für humorvolle Unterhaltung.



Lantsch/Lenz: Ab 19 Uhr auf dem Parkplatz Foppa in Lantsch/Lenz gibt es eine Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung. Beim Eindunkeln findet der Lampionumzug um das Gelände statt. Die diesjährige Festrede hält Jürg Capol.



Vaz/Obervaz: Zorten begeht die Bundesfeier bereits am 31. Juli mit einer Festansprache des Gemeindepräsidenten Maurin Malär und musikalischer Unterhaltung. Am 1. August kann von 12 bis 18 Uhr in Obervaz/Lain in der Dorfmitte grilliert werden. Dazu gibt es ein Alpsagenprogramm mit Caroline Capiaghi, musikalisch umrahmt von Mario Giovanoli.



Auf dem Schulhausplatz in Lenzerheide findet ein Kinderprogramm mit Lampionbasteln, Ballonkünstler und Festwirtschaft vom Frauenverein statt. Am Strassenfest in der Dorfmitte ab 18 Uhr gibt es ein kulinarisches Angebot mit Darbietungen von einheimischen Vereinen. Der Lampionumzug findet um 21.45 Uhr ab dem Gemeindehaus statt. Ab 22 Uhr kann anschliessend bis in die Nacht gefeiert werden



Churwalden: Die Bundesfeier der Gemeinde Churwalden findet auf dem Ried in Parpan statt. Los geht es um 16 Uhr mit dem Lampionbasteln für Kinder. Der Lampionumzug wird von der Musikgesellschaft Alpina musikalisch begleitet. Um 20 Uhr läuten die Kirchenglocken und der künftige Regierungsrat Martin Bühler hält anschliessend eine Festrede.



Davos: Davos feiert gleich zwei Tage am Stück am Seehofseeli. Die Feierlichkeiten starten am 31. Juli. An dem Tag gibt es Wassershows begleitet von Musik und Lichteffekten. Weiter geht es am 1. August mit einem Brunch ab 9 Uhr. Um 12 Uhr wird die traditionelle Gerstensuppe ausgeschenkt. Die diesjährige Festrede hält Landrätin Iris Hoffmann-Stiffler. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung wird über beide Tage gesorgt.



Klosters: Die Bundesfeier Klosters findet in den verschiedenen Fraktionen statt. Beim Bahnhof Platz beispielsweise kann tagsüber ein Flohmarkt besucht werden. Den ganzen Tag über werden Besuchenden verschiedene Attraktionen geboten. In Serneus wird ein Apfelschuss durchgeführt, in Klosters Dorf eine Hüpfburg aufgebaut und vieles mehr. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung wird ebenfalls gesorgt.



Laax: In Laax beginnt die Bundesfeier am Laaxersee um 17 Uhr. Im Festzelt mit Festwirtschaft kann bis 1 Uhr nachts gefeiert werden. Um 21.30 Uhr findet der Lampionumzug statt.



Thusis (Obermutten): Die Gemeinde Thusis lädt zu den Bundesfeierlichkeiten ab 17 Uhr in Obermutten ein. Die diesjährige Festansprache hält Grossrat Reto Crameri. Danach gibt es einen Apéro und anschliessenden Festbetrieb bis 23 Uhr.



Ilanz/Glion: Im Schwimmbad Ilanz/Glion beginnen die Feierlichkeiten um 18 Uhr mit Festwirtschaft, Kinderschminken und Tanzmusik. Die diesjährige Festansprache wird von Sarina Casanova, Initiantin Jugendsession Ilanz/Glion gehalten.



Breil/Brigels: Am Badesee in Brigels findet ab 11 Uhr die Festwirtschaft mit verschiedenen Essensständen statt. Tagsüber gibt es Spiele und Unterhaltung für Kinder. Um 17.30 Uhr hält Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher die Festrede. Für musikalische Unterhaltung sorgt Fridolin Gartmann.