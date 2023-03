Her mit den Glocken!

Es war ein grosses Politikum in Zuoz: Sollen die Mädchen ebenfalls am Chalandamarz-Umzug mitmachen dürfen? Und wenn ja, in welcher Form? Diese Frage wurde im vergangenen Jahr kontrovers in der Gemeindeversammlung und vor allem ausserhalb des Gemeindesaals diskutiert. Für die Traditionsbewussten war klar: An Chalandamarz haben Jungen und Mädchen verschiedene Rollen. Die Jungen machen beim Umzug mit, dürfen singen, die Glocken läuten, die Peitschen knallen. Die Mädchen dürfen «caramellas» für die Jungen machen.