Helfen wir, wo wir können

Am Freitagabend um 18 Uhr wird Brienz/Brinzauls zum Geisterdorf. Fast 1200 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung wird der Ort verlassen. Die Evakuierung, auch wenn sie jetzt schneller gekommen ist als wohl vermutet, ist gut vorbereitet. Die Behörden der Gemeinde Albula/Alvra und des Kantons haben ihre Hausaufgaben gemacht und alles Menschenmögliche vorgekehrt, dass der erzwungene Auszug so reibungslos verläuft, wie das in einem solchen Fall überhaupt möglich ist.