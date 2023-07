In Rapperswil-Jona war der Sommersturm noch schlimmer als «Lothar»

Es waren zwei Stürme innert vier Jahren, die dem Wald am Obersee massiv zusetzten. Zuerst kam «Lothar». Der Wintersturm sorgte 1999 europaweit für enorme Schäden in den Wäldern. So auch im gesamten Linthgebiet. Lokal in Rapperswil-Jona war das Schadensausmass des Sommersturms 2003 indes noch verheerender. Das zeigen Zahlen von Rolf Ehrbar, dem ehemaligen Regionalförster im Linthgebiet. «Lothar» verursachte demnach im Wald in Rapperswil-Jona 35 Hektaren Totalschaden, der Gewittersturm 2003 gar 100 Hektaren.