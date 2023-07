Als die Bäume am Obersee reihenweise fielen

Als Ueli Dobler die schwarze Wand über dem See sieht, weiss er: «Uff, da kommt was!» Der heutige Stadtrat und damalige Offizier bei der Joner Feuerwehr hat geschäftlich zu tun an der Zürcherstrasse und sieht nach 15 Uhr durch ein grosses Fenster hindurch das Ungemach über den See heranrücken.