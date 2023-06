Die «Töpfe der Riesen» in Cavaglia werden gefeiert

Grosse Tafeln stehen am Eingang zum Gletschergarten in Cavaglia. «Anniversario 25 anni», prangt auf einem Plakat und darunter auf Italienisch und Deutsch: «Seine Schöpfer feiern das Jubiläum mit Freude und blicken mit neuer Begeisterung in die Zukunft.» Die Besucherinnen und Besucher erfahren auf den Informationstafeln, dass Cavaglia einst eine einfache Alp war und sich Anfang des 20. Jahrhunderts zum Dorf der Angestellten der Wasserkraftwerke entwickelte.