«Müssen Medien aus den USA und England wirklich über die Lage eines Bergdorfes in der Schweiz berichten?»

mit Johanna Burger sprach Sebastian Scholz

Die Situation in Brienz/Brinzauls ist sehr belastend für die betroffene Bevölkerung. Erschwerend hinzu kommt die internationale Aufmerksamkeit, die in diesen Tagen aufs Bündner Bergdorf gerichtet ist. Auch Bewohnerinnen und Bewohner werden von Medienanfragen überhäuft. Im Interview erklärt Johanna Burger aus Glarus, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Institut für Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden in Chur, warum derzeit die ganze Welt auf Brienz/Brinzauls schaut.